Gungrave VR: annunciata la data di uscita nordamericana della versione PS4

XSEED Games ha annunciato la data di uscita nordamericana di Gungrave VR, shooter pensato per la realtà virtuale basato sull'omonimo titolo pubblicato su PlayStation 2 nell'ormai lontano 2002.

Gungrave VR sarà disponibile in Nord America a partire dall'11 dicembre su Playstation VR, in formato fisico e digitale.

La Loaded Coffin Editon (fisica) includerà al prezzo di 39.99 dollari:

Una copia di Gungrave VR per PlayStation VR (Episodio 1)

per PlayStation VR (Episodio 1) Il DLC Standalone Gungrave VR U.N. (Episodio 2), che a sua volta comprende tre livelli inediti, nuove meccnaiche di gameplay, supporto per l'audio in 3D e nuovi filmati animati di apertura e chiusura.

L'edizione digitale propone invece Episodio 1 ed Episodio 2 separatamente, rispettivamente al costo di 29.99 dollari e 14.99 dollari.

Per il momento non ci sono notizie ufficiali riguardo la data di lancio europea, che resta fissata a un generico autunno 2018. Probabilmente ne sapremo di più a breve, rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti.

La sinossi ufficiale di Gungrave VR recita:

"È passato del tempo dalle battaglie del passato, Mika conduce una vita tranquilla assieme a Grave. Tuttavia, i giorni di pace giungono al termine. Orde di infetti appaiono in svariate parti del mondo, le città vengono distrutte, le vite umane sono in pericolo e i giorni di pace sono solo un ricordo lontano".