Guns, Gore and Cannoli 2 esce il 2 marzo su PC, ecco il trailer di lancio

ha annunciato che, seguito dell'apprezzato titolo lanciato nel 2015, verrà pubblicato su Personal Computer il prossimo

Per l'occasione è anche stato rilasciato il trailer di lancio che potete ammirare nel player in apertura di notizia. Successivamente, in una data non ancora specificata, il titolo verrà pubblicato anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. A differenza del primo capitolo, che era ambientato negli Stati Uniti d'America nel bel mezzo del proibizionismo degli anni '20, Guns, Gore and Cannoli 2 seguirà le vicende di Vinnie Cannoli nell'Europa del 1944 dilaniata dalla guerra. Il protagonista è sopravvissuto al Massacro di Thugtown, ma ci sono alcune questioni in sospeso: qualcuno, infatti, gli sta dando la caccia.

Guns, Gore and Cannoli 2 sarà ricco di umorismo e proporrà gli stessi elementi che hanno fatto la fortuna del predecessore. Includerà una campagna completa giocabile in solitaria oppure in cooperativa multiplayer, e una mobilità dei personaggi migliorata.

Il primo capitolo, invece, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, MacOS, Nintendo Wii U e, dalla fine dello scorso anno, anche su Nintendo Switch.