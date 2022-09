Guns Undarkness convince Kickstarter: il compositore di Persona sulla scia di Metal Gear

Sull'onda del successo riscosso da Shin Megami Tensei V e in attesa del lancio di Persona 5 Royal su Xbox Game Pass, si affaccia all'orizzonte un interessante progetto videoludico.

Shinji Meguro, storico compositore legato ad entrambe le serie Atlus, ha infatti presentato ufficialmente Guns Undarkness. Parliamo di un RPG tattico a turni che mira a fondere dinamiche della serie Persona e un approccio stealth in stile Metal Gear Solid. Per dare vita al suo progetto, il musicista ha deciso di affidarsi al crowfunding, con una campagna che ha preso il via lunedì 12 settembre 2022.

Al momento, la campagna Kickstarter di Guns Undarkness ha già raccolto abbastanza risorse da garantire la realizzazione del titolo. Il progetto ha infatti superato la soglia di budget richiesto da Shinji Meguro, pari all'equivalente di circa 30.000 euro. Nelle prime ore di attivazione della raccolta fondi su Kickstarter, oltre 400 appassionati hanno deciso di dare la propria fiducia allo storico compositore, che potrà dunque firmare una produzione completamente originale.



Guns Underdarkness sarà ambientato in un futuristico 2045, sull'orlo di un grave tracollo sociale. A bordo del progetto, accanto a Shunji Meguro, troviamo il character designer Ilya Kuvshinov (Ghost in the Shell: SAC 2045, The Wonderland) e il compositore Lotus Juice (serie Persona).