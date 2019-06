Per il guru Jordan Shapiro 'I videogiochi sono degli ottimi insegnanti'

Se state cercando una scusa per restare incollati davanti ai videogiochi per ore, probabilmente niente ancora farà al caso vostro, soprattutto ora che l'OMS ha inserito la dipendenza dai videogiochi nella lista delle malattie ufficialmente riconosciute.

Ma le dichiarazioni rilasciate recentemente da Jordan Shapiro, tra le personalità più influenti in ambito di competenze digitali e di tecnologia nell'istruzione, e riportate dall'AGI, mettono sicuramente i videogiochi sotto una luce migliore: "I videogiochi sono degli ottimi insegnanti per i vostri figli" ha detto infatti Shapiro.

I genitori, stando a quanto dichiarato, hanno comunque il diritto di fissare i limiti che ritengono opportuni, ma i videogiochi, così come i dispositivi tecnologici in senso generale, sono ormai parte integrante delle nostre vite, e piuttosto che imporre dei confini sarebbe probabilmente più utile insegnare ai nostri figli come utilizzare bene tali strumenti.

Dai videogame infatti si può imparare tanto. Sebbene anche il tanto criticato Fortnite a prima vista non sembra avere abilità che si possono applicare nel mondo reale, il discorso può valere anche per il calcio o gli scacchi, che invece sono più socialmente accettati. Le lezioni che è utile ricavare da tali giochi sono la perseveranza e il risolvere problemi, ad esempio.

I giochi attuali aiutano inoltre i nostri figli ad interagire con gli altri. Shapiro dice dunque che è da evitare una netta contrapposizione tra un mondo digitale e quello analogico, il mondo che viviamo è uno solo e i dispositivi digitali ci aiutano a comunicare e a interagire.

Occorre dunque minimizzare gli aspetti negativi e massimizzare ciò che tali mezzi hanno di buono da offrirci. Insomma, le nuove tecnologie digitali sono uno strumento che possiamo utilizzare bene, a patto di usare l'intelligenza e di non demonizzarli o averne paura.

Siete d'accordo con il suo pensiero?