Gust annuncia il suo nuovo progetto: nuove info in arrivo il 28 Maggio

Gust ha diffuso il primo teaser del suo nuovo progetto, che sarà probabilmente un nuovo JRPG i arrivo entro il 2019. Il video è accompagnato dall'annuncio che anticipa maggiori informazioni sul gioco previste per il prossimo 28 Maggio.

Il breve video mostra tre personaggi, presumibilmente i protagonisti del gioco, insieme in quella che sembra una vasta pianura con un prato, mentre i suoni dei grilli sullo sfondo indicano un'ambientazione estiva. La catchphrase del gioco, "La nostra avventura sta per cominciare" insieme al design suggerirebbe per l'appunto un JRPG Fantasy, ma per il momento siamo nel campo delle ipotesi.

Quello che sembra certo è che la release avverrà entro il 2019, come indicato nel video, probabilmente a fine anno. Il 28 Maggio dunque sarà probabilmente rivelato anche lo staff al lavoro sul titolo, insieme al nome del gioco e alle piattaforme per cui sarà reso disponibile.

Intanto sono già iniziate, prevedibilmente, le speculazioni: si parla di Nights of Azure 3, anche se forse i toni del gioco sono troppo chiari perché si tratti di tale gioco, ma staremo a vedere (qui trovate la nostra recensione di Nights of Azure 2). Per il momento a noi non resta che lasciarvi al breve teaser chiedendovi: cosa ne pensate? Di cosa sperate che si tratti?