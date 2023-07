Gustavo Santaolalla anticipa The Last of Us 2 Remaster per PS5 e PC?

Intervistato in queste ore da Blender, il compositore e musicista Gustavo Santaolalla potrebbe aver svelato per errore l'esistenza di una riedizione di The Last of Us Parte 2 presumibilmente direttamente alle piattaforme PS5 e PC.

Rispondendo a una domanda, il musicista rivela che "nella nuova versione di The Last of Us Parte 2 potrete venire da me chiedendomi di suonare una canzone" per poi mordersi la lingua ammettendo di aver già detto troppo e di non poter andare oltre.

Ora, i possibili scenari sono molti, il più probabile vede Naughty Dog effettivamente al lavoro su una versione di The Last of Us Parte 2 ottimizzata per PlayStation 5, da pubblicare insieme al porting per PC del gioco. Del resto, con The Last of Us Parte 1 già uscito su Personal Computer, non c'è motivo per non portare anche il sequel su questa piattaforma.

E conoscendo il modus operandi di Sony, il publisher potrebbe approfittare dell'occasion per rilanciare il gioco su PlayStation 5 magari in versione Director's Cut o in una edizione rimasterizzata.

Al momento però si tratta solamente di ipotesi e non ci sono conferme dirette in merito. The Last of Us Parte 2 è costato 220 milioni di dollari ed è quindi possibile che Sony voglia cercare di monetizzare il più possibile dal gioco, uscito nel giugno 2020 solo su PS4.