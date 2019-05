Gwent accoglie un nuovo tutorial e modifiche alla costruzione dei mazzi

Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Gwent: The Witcher Card Game che introduce alcune interessanti novità nel titolo CD Projekt RED e stravolge il sistema di costruzione dei mazzi.

D'ora in poi ci saranno infatti alcune limitazione nella gestione dei propri mazzi, all'interno dei quali i giocatori dovranno obbligatoriamente inserire un minimo di 13 unità. Una simile scelta è stata apportata dal team di sviluppo con lo scopo di incrementare il numero di scontri tra eserciti e diminuire quello a base di incantatori, solitamente più frequenti. L'altra grossa novità di questo aggiornamento riguarda le fasi iniziali di Gwent, dal momento che è stato modificato il tutorial di gioco per preparare meglio gli utenti alle battaglie. Alcune modifiche hanno poi coinvolto i mazzi iniziali, in modo da rendere i primi scontri dei giocatori più equilibrati e semplici da affrontare.

Il team di sviluppo ha anche annunciato l'inizio della Stagione della Magia, durante la quale sarà possibile ottenere nuove ricompense uniche e, giocando una carta Speciale, ne giocherete in maniera automatica anche una sua copia.

In attesa di scoprire ulteriori novità sul gioco, vi ricordiamo che CD Projekt RED sarà all'E3 2019 per presentare nuovamente Cyberpunk 2077, che purtroppo non sarà giocabile dalla stampa. Avete già dato un'occhiata al nuovo wallpaper di Cyberpunk 2077?