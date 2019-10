Gwent si aggiorna con l'espansione Iron Judgment: tutte le novità

CD Projekt RED annuncia che Iron Judgment, la terza espansione di Gwent The Witcher Card Game, è ora disponibile per il download su PC, PlayStation 4, e Xbox One.

Iron Judgment aggiunge 80 nuove carte alle fazioni di Gwent, assieme a nuove meccaniche di gameplay. Tra queste spicca Armatura, che garantisce protezione alle unità, unità con Difensore, che permettono ai giocatori di fortificare i loro schieramenti, con Barricata e Vulnerabile — parole chiave che si traducono in effetti tattici sugli scenari di gioco. Inoltre, i giocatori potranno vestire i panni di Re Radovid V, personaggio iconico della serie di The Witcher, come loro comandante per la fazione Regni Settentrionali.

Ad accompagnare il lancio dell’espansione vi è una modalità speciale Arena, dove le uniche carte disponibili a essere pescate sono le nuove aggiunte al gioco. I giocatori che effettuano l’accesso su Gwent prima delle 23:59 del 8 ottobre, possono ottenere un barile Iron Judgment, garantendo loro 5 carte della nuova espansione. Nel negozio del gioco è anche presente un’offerta a tempo limitato con il pacchetto Re dei Re.

Iron Judgment è ora disponibile per il download sotto forma di aggiornamento gratuito per Gwent su PC, PlayStation 4, e Xbox One. L’espansione sarà inclusa nella versione mobile del gioco, attualmente disponibile al pre-order sull’App Store e in arrivo su iOS il 29 ottobre.