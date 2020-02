Gwent arriva su Android a marzo, pre-registrati per ottenere un bonus

CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher e autori di Cyberpunk 2077, annunciano che la versione Android di Gwent The Witcher Card Game verrà pubblicata il 24 marzo, scaricabile gratis da Google Play Store.

Oltre ad avvisare quando Gwent sarà disponibile per il download, pre-registrarsi a Gwent per Android permette di ottenere l'unico avatar Golem Imperiale, oggetto che verrà aggiunto alla collezione una volta installato e dopo aver effettuato il primo login a Gwent sul proprio dispositivo Android. I giocatori potranno giocare in cross-play con utenti PC e iOS condividendo i progressi e gli acquisti tramite l'account GOG.

Questa la sinossi ufficiale di Gwent The Witcher Card Game per Android:"Prova il gioco di carte ispirato all'universo di The Witcher! In Gwent, puoi affrontare i tuoi amici in duelli veloci che combinano inganno, strategie flessibili e un'attenta composizione del mazzo. Con eroi, incantesimi e abilità speciali che possono ribaltare le sorti della battaglia, sotterfugi e astuzia sono componenti fondamentali del tuo arsenale."

Dalla fine dello scorso anno CD Projekt RED ha interrotto il supporto a Gwent su PS4 e Xbox One, il gioco resta regolarmente attivo su tutte le altre piattaforme, tra cui PC Windows, iOS e Android.