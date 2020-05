Gwent arriva oggi su Steam con supporto Cross Play

CD Projekt RED annuncia che Gwent The Witcher Card Game è ora disponibile anche su Steam con compatibilità Cross-Play con le versioni iOS, Android e PC via GOG, senza dimenticare il supporto per gli obiettivi e le trading card.

"Scopri il gioco di carte più popolare dell'universo di The Witcher! Unendo i generi CCG (Collectible Card Game) e TCG (Trading Card Game), Gwent ti mette al centro di duelli PvP online che combinano astuzia, bluff, capacità di improvvisazione e attenta costruzione del mazzo. Aggiungi alla tua collezione e guida in battaglia Geralt, Yennefer e altri iconici eroi del mondo di The Witcher. Accresci il tuo arsenale con incantesimi e abilità speciali che possono ribaltare l'esito dello scontro. Usa sotterfugi e trucchi ingegnosi per vincere in modalità Classica, Stagionale e Arena."

Viene reso noto inoltre il lancio di un nuovo aggiornamento di Thronebreaker The Witcher Tales su Steam, grazie a questo'ultimo i giocatori possono guadagnare ricompense in Gwent The Witcher Card Game facendo progressi nella campagna di Thronebreaker, tra cui carte premium e oggetti estetici. Gwent è disponibile per il download gratis da Steam, il gioco viene distribuito come free to play con supporto per microtransazioni e acquisti in-app opzionali.