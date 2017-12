Gwent Challenger #2: ecco tutti i dettagli sul prossimo evento dei Gwent Masters!

Il Challenger è il secondo livello per importanza del circuito deiin cui 8 giocatori si sfideranno per un montepremi di, l'riservato al vincitore del Challenger e un biglietto per le finali mondiali dei

Gli 8 partecipanti all'evento si sfideranno in una serie di best of 5 ad eliminazione diretta, sono in buona parte volti già noti ai fan del titolo di CDPR, che hanno avuto modo negli ultimi mesi di vederli in azione in diverse occasioni.

Lifecoach: qualificatosi come vincitore dello scorso Challenger, è sicuramente il più noto tra questi giocatori. Dopo essersi preso una pausa dal Gwent giocato per concentrarsi sull'organizzazione dei GwentSlam sicuramente vorrà far vedere a tutti di essere ancora in grado di poter competere per difendere il titolo.

Shaggy: qualificatosi come vincitore del Gwent Open #1 tenutosi al Gamescom, abbiamo avuto modo di rivederlo in azione all'ultimo GwentSlam.

J0rah: prenderà parte all'evento come finalista del Gwent Open #1, non abbiamo sentito parlare molto di lui, ultimamente, per cui sarà interessante vedere che tipo di prestazione fornirà.

Freddybabes: il britannico si è qualificato aggiudicandosi il Gwent Open #2 e il primo GwentSlam, costruendosi in breve tempo una grande fanbase che tenterà nuovamente di rendere fiera a questo Challenger.

Tailbot: il giocatore polacco sarà presente in quanto finalista al secondo Open, ormai la sua presenza sulla scena competitiva non fa più notizia.

Gameking: l'austriaco si è qualificato al torneo grazie ai Crown Point accumulati nelle sue partecipazioni ai GwentSlam, all'Open e alle prestazioni fornite sulla ProLadder.

Adzikov: nonostante fosse il giocatore con più crown points accumulati il polacco ha deciso che ciò non bastasse partecipando così al qualifier organizzato tra i primi 200 giocatori della ProLadder dove ha ottenuto la qualificazione direttamente dal winner's bracket.

Kolemoen: l'unico "nome nuovo" di questo torneo, Kolemoen si è qualficato al Challenger passando dal loser's bracket del torneo di qualificazione organizzato da CDPR per l'evento.

Per l'occasione, CD PROJEKT RED ha ingaggiato Matthew Mercer (voce inglese di Levi di Attack on Titans) e Trafalgar Law (di One Piece, nonchè Game Master della serie Critical Role su Twitch), i quali condurranno l'evento. I caster saranno gli ormai affiatati MegaMogwai, McBeard, Merchant e ImpetuousPanda mentre Swim si unirà al broadcast team in qualità di analista.

L'evento avrà luogo nel castello di Moszna Zamek a partire dalle 16 di Sabato pomeriggio per poi continuare Domenica sempre nel pomeriggio. Potete seguire la diretta sul canale Twitch ufficiale di CDPR col commento in inglese o sul canale di Gwent Italia se preferite il commento in italiano.