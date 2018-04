Gwent Challenger: la nuova tappa nelle miniere di sale Wieliczka il 28 e 29 aprile

CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, hanno il piacere di invitare i giocatori e gli amanti dell'eSport a guardare in streaming il Gwent Challenger che andrà in scena questo weekend.

L’evento si terrà il 28-29 aprile nella miniera di sale Wieliczka, in Polonia. Il Challenger di aprile è il prossimo torneo della serie esport ufficiale di The Witcher Card Game. Questa volta, l’evento si terrà nella miniera di sale Wieliczka — uno dei maggiori monumenti della cultura in Polonia, patrimonio mondiale dell’UNESCO — in cui 8 tra i migliori giocatori del mondo di Gwent combatteranno per i Crown Points e per una parte del montepremi di 100.000$. Inoltre, il vincitore si assicurerà un posto nella gran finale della nostra serie esport: i Gwent World Masters. Il torneo inizia con i quarti di finale il 28 aprile. Le semifinali, cosi come l’esibizione finale si terranno il 29 aprile. Le partite saranno trasmesse sul canale ufficiale di Twitch di CD Projekt RED, con aggiornamenti regolari sul profilo Twitter Gwent Masters.



A presentare l’evento sarà Jesse Cox, accompagnato dai giocatori e streamer di Gwent del calibro di: Miguel MegaMogwai Guerrero León, Dane McBeard McBurnie, Connagh Merchant Hawkins e David ImpetuousPanda Gil Nolskog. Il team di presentatori non può che completarsi con Sean Swim Huguenard e Francesca Jaggerous Jagger.



Durante l’evento, gli spettatori saranno in grado di guadagnare ricompense di gioco semplicemente guardando il torneo. Queste includono barili di carte, un titolo speciale e la carta preferita del vincitore.