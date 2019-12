Gwent: disponibile ora l'espansione Merchants of Ofir con 70 nuove carte

Merchants of Ofir introduce in Gwent The Witcher Card Game oltre 70 carte a tema Ofir, una terra misteriosa ed esotica all’interno del mondo di The Witcher, i cui giocatori hanno avuto modo di interagirvi in The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone.

Le nuove aggiunte, tra cui spiccano gli Stratagemmi includono sia carte neutrali sia carte appartenenti alle fazioni. Questa nuova tipologia di carte, quando viene aggiunta in un mazzo, determina un bonus unico che il giocatore otterrà giocando per primo in un match. L’espansione introduce gli Scenari, una carta di tipo artefatto che si evolve in base alle azioni del giocatore.

Inoltre, chiunque effettui l’accesso su Gwent prima del 16 dicembre ore 11:59 riceverà un barile omaggio, contenente 5 carte di Merchants of Ofir. Nel negozio del gioco sono presenti offerte a tempo limitato con barili e ornamenti dell'espansione. Merchants of Ofir è ora disponibile su Gwent su PC e iOS tramite aggiornamento gratuito. L’espansione sarà inclusa nell’uscita su Android, pianificata per il Q1 2020.