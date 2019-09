GWENT: il gioco di carte di The Witcher arriva su iOS! Ecco il video di presentazione

Dopo aver offerto un giro in moto a Hideo Kojima tra gli stand di Cyberpunk 2077 del TGS, i ragazzi di CD Projekt RED confermano l'arrivo di GWENT su iOS. La versione per sistemi mobile Apple dell'apprezzato gioco di carte ambientato nella dimensione fantasy di The Witcher si presenta in video.

Chi è interessato al titolo può già prenotarlo effettuando la pre-registrazione su AppStore, in modo tale da ricevere ogni aggiornamento riguardante GWENT prima dell'arrivo del gioco su sistemi iOS a partire dal 29 ottobre.

La trasposizione mobile di GWENT: The Witcher Card Game porterà con sé diverse innovazioni e funzionalità che faranno certamente la gioia degli utenti più esperti e dei neofiti: combinando le caratteristiche della versione PC, gli autori di CD Projekt ridisegneranno i controlli per l'interfaccia touch e renderanno possibile gestire in maniera unificata gli acquisti ingame e i progressi tramite l'account GOG.

In questo modo, assicurano gli sviluppatori polacchi, sarà possibile cambiare agilmente piattaforma e proseguire la propria avventura senza alcuna differenza tra le versioni PC e iOS, ivi comprese le novità apportate dalle espansioni come la recente Novigrad. Sui dispositivi Apple più performanti, inoltre, GWENT vanterà texture in 4K. I dispositivi supportati al lancio includono iPhone 6S e versioni successive (incluso il nuovissimo iPhone 11), iPad Mini 4 e tablet più recenti, iPad di quinta generazione o più nuovi, i dispositivi iPad Pro e iPad Air 2 e successivi.