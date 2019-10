Gwent per iPhone: gioca in anticipo con la Beta Chiusa a partire da oggi!

CD Projekt RED annuncia la Closed Beta di Gwent The Witcher Card Game per dispositivi iOS, al via ufficialmente la prossima settimana ma giocabile in anticipo da tutti coloro che possiedono un account su GOG.

La beta chiusa permetterà ai giocatori di assaggiare la versione iOS di Gwent The Witcher Card Game. Chiunque sia in possesso di un account GOG.COM può partecipare a partire da ora! I giocatori potranno portare i loro progressi da PC sulla versione mobile e viceversa, utilizzando lo stesso account su entrambe le piattaforme.

La beta chiusa comincia martedì 15 ottobre. L’accesso sarà limitato e verrà fornito sulla base di chi si registra per primo. Maggiori dettagli riguardo la chiusura della beta saranno rivelati più avanti sulle pagine social ufficiali del gioco. Gwent è già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con la versione iOS in arrivo il 29 ottobre. I pre-order sono ora disponibili sull’App Store.