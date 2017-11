Gwent Masters: Freddybabes si aggiudica il secondo Open della stagione

Il giovane talento britannico, dopo qualche tentennamento nei turni iniziali, si aggiudica la finale battendo con un nettoil polacco, e porta a casa il titolo di campione del secondo torneo ufficiale di questa stagione.

Nel nostro articolo dedicato al secondo Gwent Open del torneo vi avevamo parlato di come Freddybabes arrivasse all'evento tenutosi a Varsavia -negli studi di CD Projekt RED- come uno dei preferiti dai fan (secondo solo al veterano Superjj), dopo aver fornito prestazioni convincenti nelle sue precedenti apparizioni sullo stage.

Ebbene il giovane inglese non ha voluto deludere le aspettative. Si è presentato all'appuntamento con un mazzo Reami del Nord piuttosto innovativo, ed ha adottato alcuni accorgimenti interessanti anche nelle altre liste, differenziandosi dagli altri partecipanti per il mancato inserimento di Muzzle nei suoi deck.

Il cammino non è stato privo di difficoltà e Freddy si è trovato più volte con le spalle al muro, costretto ad andare in svantaggio di due carte in molte partite pur di portare a casa il primo round. Nonostante ciò è riuscito a mantenere i nervi saldi fino alla fine, dimostrando la capacità di mantenere la calma anche in situazioni critiche.

Dopo aver miracolosamente recuperato la prima serie contro Adzikov, in cui era andato in svantaggio per 2 a 0, ha superato un galvanizzato Superjj per poi ritrovarsi contro in finale un affaticato Tailbot. Paradossalmente quello che avrebbe dovuto essere a rigor di logica l'incontro più difficile e carico di tensione si è rivelato il più veloce per il membro del Team Gwentlemen, il quale ha rapidamente chiuso il discorso non lasciando nemmeno una partita all'avversario e aggiudicandosi dunque la finale con un punteggio di 3:0.

Da notare che entrambi i finalisti si sono guadagnati un biglietto per il prossimo Challenger che si terrà il 16 e 17 Dicembre in cui affronteranno altri 6 giocatori, tra i quali Lifecoach, per un montepremi di 100.000$ e un biglietto per l'evento conclusivo della stagione, i Gwent World Masters.