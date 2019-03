Gwent Masters ritorna questo weekend con il Gwent Open di marzo

Sabato e domenica, i migliori giocatori professionisti di Gwent si scontreranno in quello che sarà l’ultimo Gwent Open della serie Masters. Come sempre, i partecipanti competeranno per il montepremi di $25,000 e i Crown Points. I finalisti del torneo si qualificheranno per il prossimo Gwent Challenger, che precederà il gran finale della serie.

I quarti di finale si terranno il 16 marzo. Le semifinali e la finale seguiranno a ruota il giorno seguente. Entrambi i giorni del torneo saranno trasmessi in diretta streaming a partire dalle 16:00 sul canale ufficiale Twitch di CD Projekt RED, con la copertura in tempo reale sul profilo Twitter di Gwent Masters.

La competizione sarà accompagnata dagli annunci relativi a Crimson Curse, la prima espansione di Gwent, in arrivo il 28 marzo su PC, PlayStation 4, e Xbox One. Grazie ai Twitch Drops, gli spettatori potranno guadagnare ricompense di gioco tra cui barili di carte.