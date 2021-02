Gwent, online il codice sorgente del card game di The Witcher: leak dopo l'attacco a CDP

Nel corso della giornata di mercoledì 10 febbraio 2021, il team di CD Projekt RED ha annunciato di essere stata colpita da un cyberattacco, con il quale criminali informatici sono riusciti ad avere accesso a materiale riservato.

Tra i dati sottratti alla software house, figurano, oltre a documentazione relativa alle attività del gruppo CD Projekt, anche il codice sorgente delle produzioni più celebri dello studio, tra The Witcher 3: Wild Hunt e persino il recente Cyberpunk 2077. Presente all'appello anche Gwent: The Witcher Card Game, titolo interamente dedicato al gioco di carte al quale Geralt di Rivia può dedicarsi all'interno dell'ultimo capitolo della saga di The Witcher. E proprio quest'ultimo sembra essere stato la prima vittima dell'azione degli haker.



Diverse segnalazioni riferiscono infatti della recente pubblicazione da parte del gruppo - al momento non identificato - di pirati informatici del codice sorgente di Gwent: The Witcher Card Game. In seguito al rifiuto da parte di CD Projekt RED di assecondare le richieste dei criminali, questi ultimi hanno iniziato un'opera di diffusione del materiale trafugato alla software house. A questo punto, non è da escludere che nelle prossime ore, ulteriori dati e documenti della software house raggiungano illegalmente i lidi della rete. Del resto, sembra che i codici sorgente di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 siano stati mesi all'asta nella serata di ieri.