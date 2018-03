Gwent Open torna questo fine settimana: tutti i dettagli sull'evento

, creatori della serie di giochi di, invitano i giocatori e gli amanti dell’eSport a guardare il torneoin programma questo weekend.

Il Gwent Open di marzo vedrà i migliori giocatori della stagione di Pro Ladder competere per i Crown Points ed una parte del montepremi di 25.000$. I finalisti del torneo staccheranno il biglietto per il Gwent Challenger di aprile, che si terrà nella miniera di sale Wieliczka, in Polonia. La diretta streaming del torneo sarà disponibile sul canale ufficiale di Twitch di CD Projekt RED.



L’evento aprirà sabato 17 marzo con i quarti di finale e continuerà domenica 18 marzo. Le dirette streaming per entrambi i giorni inizieranno alle 16:00 con aggiornamenti regolari sul profilo Twitter di Gwent Masters. Grazie ai Twitch Drop, gli spettatori saranno in grado di ottenere barili, le carte preferite dei partecipanti e altri premi per aver guardato il torneo.