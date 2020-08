GWENT: parte la seconda stagione del Viaggio su PC, iOS e Android

In attesa di svelare la data del secondo Night City Wire di Cyberpunk 2077, gli autori di CD Projekt annunciano la partenza della Stagione 2 del Viaggio di GWENT: The Witcher Card Game su PC e sistemi mobile iOS e Android.

Attraverso il nuovo sistema di progressione del Viaggio, gli appassionati del gioco di carte collezionabili apparso per la prima volta in The Witcher 3 possono ottenere delle ricompense vicendo le sfide affrontate nelle modalità Standard, Stagionale e Arena. Nella sua Stagione 2, il Viaggio di GWENT aggiunge 100 livelli con altrettanti premi da sbloccare, inclusi ornamenti unici e punti speciali con cui riscattare ulteriori ricompense ingame.

Ad accompagnarci in questa serie di avventure ci sarà Ciri: l'allieva prediletta di Geralt di Rivia ci permetterà di accedere a nuovi capitoli e missioni che si terranno a cadenza settimanale. La versione base del Viaggio è gratuita, ma con la possibilità di acquistare il Pass Premium per avere accesso immediato alla skin leggendaria di Ciri e ad ulteriori bonus sbloccabili con la progressione dell'esperienza.

Tra gli elementi accessibili con il Pass Premium ci saranno i barili di carte, i titoli, i bordi, le carte animate e gli avatar per il proprio alter-ego. In cima alla notizia trovate il video che annuncia la partenza della seconda stagione del Viaggio di GWENT.