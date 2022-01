GWENT: in sviluppo l'esperienza singleplayer del Card Game di The Witcher

Mentre in rete si discute del recente avvistamento dell'update nextgen di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S, la redazione di IGN.com condivide le primissime informazioni su Project Golden Nekker, la nuova esperienza singleplayer di GWENT in arrivo a fine 2022.

Stando alle informazioni snocciolate dai giornalisti di IGN.com, Project Golden Nekker andrà a evolvere l'esperienza ludica e contenutistica del mini-gioco GWENT di The Witcher 3 e delle sue successive trasposizioni standalone.

Il titolo, in sviluppo presso il team interno a CD Projekt RED responsabile di Thronebreaker The Witcher Tales e dell'app a se stante del card game di The Witcher, proporrà quella che viene descritta come "un'elettrizzante esperienza singleplayer" che differirà da quanto proposto dal GWENT conosciuto dagli appassionati. Dovrebbe perciò trattarsi di un videogioco standalone e completamente sganciato dall'attuale app di GWENT e dallo spin-off Thronebreaker.

Il Communications Lead del team interno a CD Projekt RED responsabile del GWENT, Pawel Burza, conferma le anticipazioni e spiega ai microfoni di IGN.com che "sarà singleplayer ma si tratterà di un qualcosa di diverso dalla serie di Witcher. Puntiamo a creare un'esperienza a giocatore singolo che possa essere apprezzata da coloro che non amano le sfide multiplayer competitive del GWENT".

La pubblicazione di questo videogioco standalone e completamente singleplayer del GWENT dovrebbe avvenire entro fine 2022, presumibilmente nel mese di ottobre, su di una rosa di piattaforme che, sempre in via teorica, dovrebbe abbracciare sia l'ecosistema PC e mobile che le famiglie di console PlayStation, Xbox e Switch.