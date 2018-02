Gwent The Witcher Card Game: arriva la nuova modalità Arena

annuncia il lancio di Arena, un modo completamente nuovo di giocare a. In Arena, i giocatori creano il proprio mazzo pescando carte dall’intera collezione e si sfidano per delle ricompense.

I mazzi, in Arena, seguono le loro regole, separate dalle altre modalità di gioco. Quando si costruiscono le proprie armate, i giocatori possono usare carte di tutte le fazioni, cosi come più copie della stessa carta. Il gioco termina quando il giocatore vince nove partite o ne perde tre. Più avversari sconfiggerai, maggiore sarà il premio finale.



La nuova modalità di gioco è governata dallìefferato Gaunter O’Dimm — il personaggio preferito dei fan in Hearts of Stone, espansione di The Witcher 3 Wild Hunt. Per partecipare nell’Arena, i giocatori devono entrare nel mondo del Signore degli Specchi usando oggetti di gioco chiamati frammenti specchio. I frammenti sono ottenibili utilizzando moneta reale o di gioco.