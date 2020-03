Gwent The Witcher Card Game è disponibile ora su Android

CD Projekt RED ha annunciato che Gwent The Witcher Card Game è disponibile da oggi anche su dispositivi Android dopo aver debuttato su PC, smartphone iOS e console.

Gwent The Witcher Card Game è compatibile con smartphone aggiornati ad Android 7.0 con almeno 1.5 GB di RAM, il gioco è scaricabile gratis da Google Play in caso di device compatibile. Confermato il supporto per il cross play tra Android, iOS e PC, inoltre i giocator in possesso di un account GOG associato a Gwent potranno trasferire tutti i propri progressi e salvataggi in questa versione.

Per festeggiare il lancio del gioco tutti coloro che effettueranno il login su Gwent entro il 31 marzo alle 12:00 (ora italiana) riceveranno in regalo un barile epico gratis, inoltre chiunque si sia pre-registrato su Google Play riceverà anche l'avatar Golem imperiale dopo il primo login.

Gwent è disponibile su tutte le principali piattaforme, CD Projekt RED ha però cessato il supporto su PS4 e Xbox One, questo vuol dire che le versioni regolarmente aggiornate resteranno quelle per PC, iOS e dispositivi Android.