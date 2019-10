Gwent The Witcher Card Game è disponibile ora per iOS su App Store

CD Projekt RED ha pubblicato la versione mobile di Gwent The Witcher Card Game, ora disponibile per il download su App Store e compatibile con iPad, iPod Touch e iPhone.

"Prova il fantastico gioco di carte ispirato all'universo di The Witcher! In GWENT, puoi affrontare i tuoi amici in duelli veloci che combinano inganno, strategie flessibili e un'attenta composizione del mazzo. Con eroi, incantesimi e abilità speciali che possono ribaltare le sorti della battaglia, sotterfugi e astuzia sono componenti fondamentali del tuo arsenale."

Gwent The Witcher Card Game è compatibile con iPhone 6S, iPad Mini 4, iPad 5, iPad Air 2, iPad Pro, iPod Touch 7 o successivi, il gioco è tradotto in varie lingue tra cui inglese, polacco, tedesco, francese, portoghese, spagnolo, italiano, giapponese, coreano e cinese.

Potete scaricare Gwent da App Store gratuitamente, il gioco supporta gli acquisti in-app, lo Starter Pack costa 5.49 mentre 15 barili di carte hanno un prezzo pari a 21.99 euro, solamente per fare alcuni esempi.