Gwent: The Witcher Card Game e Fortnite in diretta oggi 21 gennaio

Anche per oggi domenica 21 gennaio abbiamo in serbo per voi ben due appuntamenti targati, dedicati ae a

A partire dalle ore 17:00 Daniele giocherà a Gwent: The Witcher Card Game, spin-off della serie sviluppata da CD Projekt RED interamente dedicato al gioco di carte collezionabili introdotto in The Witcher 3: Wild Hunt. Dalle ore 21:00, invece, RapidNade si dedicherà alla Battaglia Reale di Fortnite, che si è recentemente aggiornato alla versione 2.2.0 con l’introduzione dei biomi e di tanti nuovi punti di interesse. Il titolo di Epic Games, tra l'altro, ha da poco festeggiato il raggiungimento dei 40 milioni di giocatori e del picco di 2 milioni di utenti connessi contemporaneamente ai server.

La trasmissioni andranno in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non dovete assolutamente mancare, vi aspettiamo!