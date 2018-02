Gwent The Witcher Card Game: domani verrà annunciata una nuova modalità

ha rivelato che nella giornata di domani terrà un livestream in cui verrà svelata una nuova modalità di gioco per

CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, invita i giornalisti e giocatori a guardare la prossima diretta streaming degli sviluppatori di Gwent: The Witcher Card Game, dove verrà annunciata una nuova modalità di gioco del titolo. La diretta streaming si terrà questo martedì, 13 febbraio, alle ore 21:00 (CET) sul canale ufficiale di Twitch di CD Projekt RED. Anche il sito ufficiale di Gwent riceverà un aggiornamento ed un miglioramento visivo. Il nuovo playgwent.com sarà disponibile a partire dal 15 febbraio.

Gwent: The Witcher Card Game è disponibile in Early Access su PC, PS4 e Xbox One. A proposito di CD Projekt, nella giornata di oggi sono emersi alcuni dettagli sul secondo trailer di Cyberpunk 2077 che la casa polacca sta pianificando di mostrare.