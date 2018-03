Gwent: The Witcher Card Game in diretta oggi 3 marzo sui nostri canali

Per oggi sabatoabbiamo in serbo per voi un nuovo appuntamento targatointeramente dedicato a, il gioco di carte collezionabili diambientato nel mondo dello Strigo!

Prendete nota: la trasmissione inizierà alle ore 17:00 e andrà in onda, come sempre, sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica poco prima dell'inizio della diretta. La registrazione, inoltre, è fondamentale per interagire con la redazione e con gli altri membri della calorosa community di Everyeye.it.

Gwent: The Witcher Card Game è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa ha dato il benvenuto all'Arena, governata da Gaunter O’Dimm, l'efferato personaggio che i giocatori hanno imparato a conoscere in Hearts of Stone, prima espansione di The Witcher 3: Wild Hunt. L'Arena offre un modo completamente nuovo di giocare con regole separate dalle altre modalità di gioco. Quando danno forma alle proprie armate, i giocatori possono utilizzare carte di tutte le fazioni, e anche copie di una medesima carta. La partita termina quando il giocatore vince nove partite o ne perde tre. Più avversari vengono sconfitti, più appetitoso sarà il premio finale.