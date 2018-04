Gwent The Witcher Card Game: incoronato il vincitore del Gwent Challenger di aprile

Il Gwent Challenger di aprile si è tenuto lo scorso weekend nella miniera di sale Wieliczka" Polonia, dove otto tra i migliori giocatori di Gwent da tutto il mondo si sono sfidati per una parte del montepremi di $100.000, i Crown Points, ed ovviamente l’anello del vincitore del Challenger.

Il torneo ha dunque incoronato Kaźmierczak come suo terzo vincitore, dopo le scorse edizioni vinte da Adrian Lifecoach Koy e Frederick Freddybabes Bird, che insieme cominciano a formare il cast dei Gwent World Masters — il gran finale della serie ufficiale eSport di Gwent, pronti a debuttare nel 2019. Proseguendo con l’approccio unico alleSport del Gwent Challenger, mescolando pura azione competitiva di alto livello con uno storytelling di spessore, il pubblico online ha avuto modo di assistere a dei corti in live-action tra un match e l’altro. Grazie ad attori e cosplayer professionisti, i corti hanno svelato le origini dell’anello portato per il vincitore del Gwent Challenger nella miniera di sale Wieliczka, che per la durata del torneo è diventata una miniera di nani.

VINCITORE

Damian TailBot Kaźmierczak (Polonia)

FINALISTI

Damian TailBot Kaźmierczak (Polonia) — $61.000

Frederick Freddybabes Bird (Regno Unito) — $16.000

SEMIFINALISTI

Andrzej Adzikov Bal (Polonia) — $11.000

Zehua Huyahanachann Zhao (Cina) — $11.000

QUARTI DI FINALE

Nikolay Cmel Sakharov (Russia) — $1.000

Jan Superjj102 Janssen (Germania) — $0

Benjamin Kolemoen Pfannstiel (Germania) — $0

Cameron I_aPOROgise Cook (Australia) — $0

CD Projekt Red ringrazia tutti i partecipanti, cosi come tutti gli spettatori online, per aver reso l’ormai scorso Gwent Challenger un grande successo. I Gwent Masters torneranno con altre sfide avvincenti a maggio con il prossimo Gwent Open.