Gwent: The Witcher Card Game: il nuovo update introdurrà più di 100 carte inedite

ha annunciato chericeverà un importante aggiornamento per la stagione invernale. Il card game basato sull'universo dello strigo vedrà l'introduzione di più di 100 carte inedite grazie al "midwinter update".

Molte delle carte neo-introdotte presenteranno nuove feature di gameplay, in modo da rinnovare in maniera tangibile l'esperienza dei giocatori. L'aggiornamento mira inoltre a ringiovanire l'aspetto grafico del gioco, e ad implementare nuove meccaniche di gioco, con l'introduzione di una quest giornaliera, di un nuovo builder per i mazzi di carte. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al changelog completo e al nuovo trailer pubblicato da CD Projekt RED che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Gwent: The Witcher Card Game è disponibile ora in Accesso Anticipato su PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che collegando il vostro account GOG.com (marketplace gestito da CD Projekt) a Twitch potrete ricevere dei bonus da sfruttare in-game.