GWENT The Witcher Card Game: è ora disponibile la funzione Invita un Amico

CD Projekt RED, creatore della serie di videogiochi di The Witcher, lancia un nuovo strumento social per GWENT: The Witcher Card Game.

La funzionalità Invita un amico garantisce diversi premi al giocatore invitante ed all'amico invitato. Per utilizzare questa funzione, è sufficiente accedere alla pagina Profilo giocatore a questo indirizzo condividendo il link disponibile nella pagina con i tuoi amici. Più amici vengono invitati, maggiori saranno i premi che il giocatore potrà ricevere. Inoltre, non ci sono limiti d'invito e i premi vengono assegnati più volte a ciascun amico indicato.

All'interno del profilo del giocatore è anche possibile tenere traccia dei progressi degli amici e quali obiettivi devono ancora essere raggiunti. Tra i premi disponibili, è possibile ottenere fino a 20 Barili premium, 15 Punti Ricompensa, 5 Frammenti Specchio e 5 Carte Premium leggendarie.