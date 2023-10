Gwent The Witcher Card Game: update finale, lo sviluppo del gioco giunge al termine

Lo sviluppo ufficiale di Gwent The Witcher Card Game giunge al termine con CD Projekt RED che ha pubblicato l'aggiornamento finale del suo gioco di carte. Ulteriori evoluzioni del titolo saranno ora in mano alle iniziative della community.

Gwent è nato come minigioco all'interno di The Witcher 3: Wild Hunt ed è stato ampliato fino alla sua versione stand-alone nel 2018. Nel corso del tempo, Gwent ha ricevuto nuove carte, aggiornamenti di contenuti, ed espansioni, oltre a Thronebreaker, una campagna con una storia inedita per giocatore singolo pubblicata nel 2020, e un generatore di mazzi in stile roguelike con Gwent: Rogue Mage lanciato nel 2022. Lo scorso dicembre CD Projekt RED aveva però preannunciato che avrebbe interrotto lo sviluppo nel 2023.

Gwent: The Witcher Card Game ha ora ricevuto la sua ultima patch ufficiale, l'aggiornamento 11.10, che include le modifiche finali alle carte apportate dal team di CD Projekt. In precedenza, lo studio aveva affermato che stava cercando di introdurre un sistema che consentisse alla community di controllare le modifiche al bilanciamento una volta terminato lo sviluppo di Gwent, ora è spiegato nel dettaglio come funzionerà in una FAQ.

Il futuro di Gwent sarà determinato da quello che lo studio chiama Balance Council, una feature che "garantisce che le modifiche alle carte continueranno ad avvenire finché ci saranno persone che le desiderano". Essenzialmente, si tratta di un sistema di voto in-game disponibile per i giocatori più esperti di Gwent: l'accesso richiede un account Prestige 1 o superiore e l'essere in un livello Pro o vincere 25 partite classificate nella stagione in corso. Una volta soddisfatti questi criteri, i giocatori possono votare per un massimo di tre carte da modificare. Una volta terminato il ciclo di votazione mensile, verranno cambiate un minimo di 3 e un massimo di 15 carte per categoria, con modifiche che richiederanno almeno 50 voti.