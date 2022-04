Il Gwent di The Witcher in single player dice no alle console: parla CD Projekt

All'inizio del 2022 CD Projekt RED ha annunciato l'esperienza single player di Gwent, l'iconico gioco di carte presente in The Witcher 3 Wild Hunt, intitolata Project Golden Nekker. Il nuovo gioco andrà ad ampliare l'esperienza ludica del minigioco visto nell'ultima avventura di Geralt di Rivia e nelle successive versioni standalone.

Sembra tuttavia che il progetto non vedrà mai la luce su PlayStation, Xbox o Switch, restando quindi appannaggio esclusivo di PC e sistemi mobile. La conferma arriva da CD Projekt in persona: nel corso dell'ultima edizione del podcast This Week in Gwent, il game director Vladimir Tortsov ha rivelato che la compagnia non ha pianificato l'arrivo del nuovo spin-off su console e con tutta probabilità la situazione resterà tale anche in futuro.

"Non abbiamo alcun piano per portare i nostri spin-off su console a questo punto", spiega Tortsov specificando che è un lavoro decisamente arduo lanciare su console "giochi live service con costanti update". Non è ancora del tutto chiaro come sarà strutturato Project Golden Nekker, in ogni caso le parole del director portano i giocatori console e fan del gioco di carte di The Witcher a dover rinunciare alla possibilità di godersi questa nuova esperienza che sarà ben diversa rispetto a quanto visto nelle precedenti iterazioni del Gwent.

Project Golden Nekker resta per il momento senza una data d'uscita (fissata comunque entro la fine del 2022), così come la versione next-gen del terzo capitolo della serie principale: The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S è stato ancora rinviato e il team polacco deve ancora comunicare la nuova finestra di lancio.