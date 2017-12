Gwent: tutte le novità sull'imponente aggiornamento "Midwinter"

Il così chiamato "" ha portato una grande quantità di contenuti gratuiti ai fan del card game basato sull'universo di. Sono state introdotte oltredi gioco. Questo, però, ha portato al conseguente rework di numerose carte già esistenti.

I cambiamenti sono veramente tantissimi, ecco una lista delle maggiori modifiche giunte con questo aggiornamento:

nuovo sistema di quest giornaliere, che va ad aggiungersi al già generosissimo sistema di reward giornalieri, che consente ai giocatori di guadagnare valute in gioco svolgendo certe attività come giocare un certo numero di carte o vincere un determinato numero di partite con una fazione;

significativo rework delle funzionalità esistenti con completo rinnovamento della schermata di deckbuilding, che ora è unita a quella della collezione, e della schermata del mulligan, che ora consente di vedere tutte le 10 carte iniziali;

il menù principale è stato riorganizzato;

la schermata del matchmaking è stata completamente ridisegnata;

molte descrizioni delle carte sono state accorciate;

molti nomi sono stati accorciati;

i tutorial e le sfide sono stati aggiornati per rappresentare meglio lo stato attuale del gioco;

tutte le unità ora sono agili per cui potranno essere piazzate su qualunque row;

le abilità deatwish ora non si attivano più alla fine del round, che è diventata una sorta di zona franca in cui le abilità delle unità in generale non avranno effetto.

Sono anche state introdotte, inoltre, nuove feature dedicate:

numerosi nuovi effetti grafici;

nuove meccaniche come "duello" e "tregua";

ora si possono posizionare massimo 9 unità per row;

è ora possibile riconnettersi alle partite grazie al tasto "reconnect" che apparirà sullo schermo in caso di disconnessione;

è stato stabilito un nuovo ordine di priorità secondo cui le abilità e gli effetti si attiveranno - dall'alto verso il basso (dalla melee row alla siege row) e da sinistra verso destra;

in diversi menù di scelta le proprie carte avranno un alone blu mentre quelle avversarie un alone rosso;

è possibile aprire i cimiteri durante i menù di scelta;

quando le unità subiscono danni ora appaiono dei messaggi che lo segnalano;

nel menù dei trinket è possibile vedere le ricompense che saranno assegnate nelle prossime stagioni;

le animazioni delle carte sono state cambiate per rendere più facile capire cosa sta succedendo quando vengono evocate, scartate, ecc.;

La categoria dei Token è stata introdotta nel gioco. I token sono rimossi automaticamente dal gioco non appena vengono spostati al cimitero;

fino a gennaio nello shop sarà presente un pacchetto di barili speciale come offerta natalizia.

Con questa patch è inoltre arrivato il terzo evento festivo, chiamato Caccia del Solstizio, che vi permetterà di sbloccare un nuovo avatar, un bordo esclusivo e un titolo a tema.

Come accennato in precedenza, queste sono solo alcune delle novità che l'aggiornamento ha portato e abbiamo elencato solo i maggiori cambiamenti, per tutti i dettagli sulle modifiche apportate alle carte già esistenti e le nuove features introdotte potete consultare la lista completa sul sito ufficiale di Gwent.



Gwent è disponibile in beta su PC,PS4 e Xbox One e da pochi giorni collegando l'account GOG.com (piattaforma gestita da CDPR stessa) a Twitch si ha la possibilità di ottenere dei bonus in game.