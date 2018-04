Gwent uscirà a ottobre insieme a Thronebreaker e a diversi miglioramenti

CD Projekt Red ha annunciato che la versione completa di Gwent e la campagna Thronebreaker usciranno a ottobre. Nel frattempo, il team si sta concentrando su una nuova fase di sviluppo volta a migliorare diversi aspetti del gioco.

In realtà la campagna Thronebreaker sarebbe dovuta arrivare nel 2017, ma gli sviluppatori si sono visti costretti a posticiparne l'uscita per una serie di problemi riscontrati con l'update invernale di Gwent. Ad ogni modo, CD Projekt Red ha confermato di essere passata a una nuova fase di sviluppo chiamata "Homecoming", con l'obiettivo di consegnare la versione completa di Gwent e Thronebreaker a ottobre.

"Durante la beta pubblica non ci siamo resi conto che stavamo deviando dall'idea originale di Gwent. Abbiamo perso un pà la strada a causa dei continui update. Durante i sei mesi di sviluppo della fase Homecoming andremo in beta e pubblicheremo Thronebreaker. Non preoccupatevi dei progressi accumulati in-game, avrete la possibilità di rimescolare il vostro mazzo per tutto il suo valore. E riguardo alle nostre attività eSports, ci teniamo a precisare che non è cambiato nulla.

Homecoming si baserà su 8 pilastri fondamentali: trasformare Gwent in un campo di battaglia, aggiornare il board, risolvere diversi problemi, migliorare le meccaniche, aggiornare i progressi dei giocatori, concentrarci sulle abilità, rivedere il fulcro del gioco e tornare al mood grafico dark tipico di The Witcher. Infine, naturalmente, completare la campagna single player di Thronebreaker." ha dichiarato il CEO di CD Projekt Red Marcin Iwiński.

