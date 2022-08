Gygni All Guns Blazing: lo shooter prodotto da Konami ha una finestra di lancio

Dopo averlo già mostrato in passato attraverso immagini e trailer dall'alto tasso di spettacolarità, Konami e lo sviluppatore KeelWorks rivelano la finestra di lancio per Cygni All Guns Blazing, shooter twin stick a scorrimento verticale che promette di elevare verso la next-gen la giocabilità tipica degli sparatutto vecchia scuola.

Cygni All Guns Blazing sarà disponibile nel corso del 2023, sebbene per il momento publisher ed autori non sono stati più dettagliati sul periodo in cui il gioco farà effettivamente il suo esordio sul mercato. Vengono in ogni caso confermate definitivamente le piattaforme su cui vedrà la luce, trattasi di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: viene dunque ribadita ancora una volta l'uscita solo next-gen del prodotto e non sono previste edizioni per PS4 o Xbox One in alcuna forma.

In occasione della GamesCom 2022 è stato inoltre diffuso un nuovo trailer che mostra nuove sequenze del frenetico shooter, che punta forte su un comparto audiovisivo all'avanguardia che fa un sapiente uso degli effetti speciali in modo da rendere ancora più spettacolare e coinvolgente l'azione. E come da tradizione nel genere, non mancheranno power-up in gran quantità per perfezionare sempre di più la propria offensiva ed affrontare a testa alta anche i nemici più duri e le orde più numerose.

Se siete curiosi di vederlo ulteriormente in azione, potete dare un'occhiata anche al trailer introduttivo di Cygni All Guns Blazing, con tanto di sequenze di gameplay.