Gylt: dopo l'addio a Stadia, l'avventura dark risorge su PC, PlayStation e Xbox

Dopo la morte di Google Stadia, Gylt è pronto a rinascere su PC e console. A darne conferma sono gli stessi sviluppatori di Tequila Works confezionando un video che certifica il ritorno dell'avventura dark su PC, PlayStation e Xbox.

Lanciato originariamente su Google Stadia nel novembre del 2019, Gylt cala i patiti di platform adventure a tinte oscure nei panni di Sally, una giovane inseguita da un gruppo di bulli e trascinata in una versione distorta della sua città in cui paure e brutti ricordi si materializzano per tormentare chi, come lei, ha la sfortuna di imbattersi in questo angolo sperduto del Maine.

Sul fronte del gameplay, Gylt alterna fasi stealth e action per spronarci a esplorare gli anfratti più nascosti dell'ambientazione, con tanti enigmi da risolvere e numerose sfide da completare sullo sfondo di un canovaccio narrativo pieno di sorprese e colpi di scena. Il tutto, con il sottofondo musicale di una colonna sonora firmata da Cris Velasco.

La rinascita di Gylt dopo la chiusura di Google Stadia e la fine dell'esclusiva con Big G è fissata per il 6 luglio, con il lancio dell'avventura dark di Tequila Works su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più su questo titolo, il nostro consiglio non può che essere quello di restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Gylt.