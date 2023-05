Gylt avvistato su Steam: dopo Google Stadia, è giunto il momento di approdare su PC

Dalla comunicazione ufficiale sulla chiusura del progetto Stadia, siamo venuti a sapere di quelle che sarebbero state le sorti di alcune delle IP approdate in esclusiva sulla piattaforma di Google: Gylt non scomparirà e verrà pubblicato su altre piattaforme, come rivelato alla fine dello scorso anno. Ciò potrebbe presto diventare realtà.

Il titolo è stato avvistato su Steam e potrebbe significare che l'avventura dark di Gylt sia davvero pronta a risorgere anche dopo la morte di Google Stadia. La segnalazione lascerebbe anche intendere che l'uscita sull'ecosistema PC possa essere alquanto imminente, seppure non vi sia modo di poterlo dire con estrema certezza. Tuttavia, la notizia lascia ben sperare per le sorti del lavoro ideato dai ragazzi di Tequila Works e giunto in quel di Stadia nel 2019.

Ci avviciniamo quindi al momento in cui i giocatori saranno chiamati ad affrontare un viaggio in cui dovranno essere fronteggiate le proprie peggiori paure, senza tenere conto dell'impatto emotivo delle azioni intraprese in Gylt, la cui storia da brividi unisce una narrazione fantastica ad una dalle tinte alquanto surreali. Il momento di tornare a vestire i panni di Sally si fa sempre più vicino e dalla pagina Steam del gioco emergono interessanti informazioni sui requisiti minimi e consigliati per la propria macchina da gaming, che vi riportiamo qui di seguito:

Requisiti minimi

Sistema operativo a 64 bit;

Processore i7-2600K;

16 GB di RAM;

Scheda video GTX 1070;

6 GB di spazio disponibile.

Requisiti consigliati

Processore i7-4790K;

32 GB di RAM;

Scheda video GXT 2070.

Attualmente il gioco risulta essere "in arrivo", perciò non vi è ancora modo per conoscere l'esatta data d'uscita di Gylt su Steam.