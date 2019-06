Gylt: l'esclusiva di Google Stadia potrebbe essere solo temporanea?

Interpellati dalla redazione di Eurogamer.net sulle motivazioni che li hanno spinti ad rendere Gylt un'esclusiva Google Stadia, i vertici di Tequila Works hanno sorpreso i loro interlocutori suggerendo di non essere del tutto certi del fatto che la loro prossima avventura uscirà solo su Stadia.

Secondo quanto riferito da Raúl Rubio Munárriz, co-fondatore e direttore creativo dello studio madrileno che ha dato forma alla colorata dimensione di Rime, "non abbiamo ancora confermato che Gylt è un'esclusiva, ma questa è una domanda alla quale non possiamo ancora rispondere". Esortato a chiarire questo importante punto dell'accordo siglato con Google per portare Gylt sulla loro nuova piattaforma in game streaming, Munárriz si è limitato a ripetere che "non abbiamo ancora risposto a questa domanda e non possiamo ancora rispondervi".

"Ciò che è certo è che cercheremo di rendere Gylt accessibile a tutti", ha poi aggiunto il co-fondatore di Tequila Works prima di concludere il suo criptico intervento affermando che "immagino che non sia una domanda di design, la vostra è più che altro una questione commerciale. Oggi non è il momento di rispondere a questa domanda, ma state tranquilli, tutti saranno in grado di giocare a Gylt".

Il lancio di Gylt è previsto per il mese di novembre in coincidenza con il debutto in Italia di Google Stadia e l'apertura dei server del servizio in cloud gaming di Big G. Su queste pagine trovate uno speciale su Gylt per Stadia in cui il buon Gabriele Carollo ci permette di familiarizzare con le dinamiche di gameplay e con le ambientazioni della nuova avventura degli autori di Rime.