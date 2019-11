Gylt: gli incubi diventano realtà nel video di lancio dell'esclusiva Google Stadia

I ragazzi di Tequila Works contano i giorni che li dividono dall'uscita di GYLT pubblicando il video di lancio della loro prossima, ambiziosa avventura a tinte oscure destinata ad approdare in esclusiva su Google Stadia il prossimo 19 novembre.

Come ogni buon launch trailer che si rispetti, naturalmente anche il filmato propostoci dagli autori di Deadlight e RiME alterna scene in cinematica a spezzoni di puro gameplay per dipingere il quadro ludico, artistico e narrativo della loro ultima opera.

Il video ci offre così l'opportunità di familiarizzare con il sistema di gioco e con gli elementi che concorreranno ad arricchire la nostra esperienza fruibile solo ed esclusivamente in streaming (anche se l'intenzione degli autori sembra essere quella di portare il titolo su PC in un secondo momento) collegandoci ai server della nuova piattaforma in cloud di Google.

Dalle pure fasi action con visuale in terza persona ai frangenti stealth a cui dovremo dedicarci per esplorare gli anfratti più nascosti dell'ambientazione, GYLT sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio commerciale all'interno della lineup di lancio di Google Stadia.

Prima che si faccia il 19 novembre per assistere all'uscita della nuova fatica digitale di Tequila Works e all'apertura di Stadia, vi invitiamo a leggere lo speciale su GYLT realizzato da Gabriele Carollo se desiderate approfondire la conoscenza di questo intrigante progetto.