Gylt non scomparirà: l'esclusiva Google Stadia verrà pubblicata su altre piattaforme

Con la sua chiusura fissata per il 18 gennaio 2023, ci sono 5 giochi Google Stadia che rischiano di sparire per sempre essendo stati pubblicati in esclusiva sulla piattaforma in streaming di Google. Almeno per uno di loro, però, la sorte sarà fortunatamente ben diversa.

Tequila Works ha infatti confermato ufficialmente che il suo Gylt, Action/Adventure a tinte horror, arriverà su altre piattaforme nel corso del 2023: la conferma arriva da un post su Twitter di Raul Rubio Munarriz, co-fondatore di Tequila Works. Non è stato specificato esattamente su quali sistemi arriverà, ma ciò significa che Gylt sopravvivrà alla fine di Google Stadia fissata per l'inizio del prossimo anno, con i giocatori che potranno quindi continuare a godersi il titolo su altri lidi in futuro.

Va in ogni caso specificato che Gylt era sempre stato considerato da Google come un'esclusiva temporale, dunque prima o poi sarebbe sbarcato su altre piattaforme, ma dalla sua pubblicazione nel 2019 ad oggi era rimasto accessibile solamente su Stadia. La chiusura del servizio ha chiaramente accelerato giocoforza i lavori per la realizzazione delle nuove versioni. In ogni caso, se il titolo vi incuriosisce, la nostra recensione di Gylt vi illustra tutte le sue caratteristiche.

Per il momento resta invece incerta la sorte degli altri quattro giochi esclusivi di Stadia, vale a dire Hello Engineer, Outcasters, Pac-Man Mega Tunnel Battle e PixelJunk Raiders, ancora a rischio di sparire per sempre non appena Google staccherà la spina alla sua piattaforma.