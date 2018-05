H1Z1 Battle Royale: 25 minuti di gameplay su PlayStation 4

PlayStation Underground ha pubblicato un nuovo video di gameplay per la versione PS4 di H1Z1 Battle Royale, permettendoci di vedere il gioco in azione sulla console Sony. Il filmato, della durata complessiva di circa 25 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

H1Z1 è stato uno dei primi titoli ad alimentare il fenomeno dei Battle Royale, ancora prima che PlayerUnknown's Battlegrounds e Fortnite finissero per attirare l'attenzione di moltissimi giocatori. Dopo il suo debutto su PC in Early Access e il successivo arrivo nel formato free-to-play, la modalità Battle Royale di H1Z1 si appresta ad arrivare anche su PlayStation 4 grazie all'Open Beta prevista per martedì 22 maggio.

Se nel frattempo volete dare un'occhiata alla versione PS4 del gioco, in cima alla notizia trovate il nuovo video gameplay di PlayStation Underground con la partecipazione del system designer Tony Morton, il quale ci fornisce diverse indicazioni interessanti sulle meccaniche di gioco e sul porting console. Ricordiamo inoltre che gli sviluppatori hanno in programma anche la versione Xbox One di H1Z1 Battle Royale, sebbene al momento non siano state specificate ulteriori informazioni sulla finestra di lancio.

