H1Z1 Battle Royale: la beta chiusa su PS4 è stata rimandata a data da destinarsi

L'Open Beta di H1Z1 per PlayStation 4 è prevista per il 22 maggio prossimo ma per il weekend appena trascorso Daybreak aveva in programma una sessione di Closed Beta, rimandata però improvvisamente e senza troppe spiegazioni da parte del team di sviluppo.

Rispondendo a una domanda su Twitter, Daybreak ha confermato che la sessione prevista non si è tenuta ed è stata rimandata a data da destinarsi, sebbene nessuna nuova finestra di partenza per la Closed Beta di H1Z1 su PS4 sia stata fornita.

Come detto, la Beta Pubblica di H1Z1 Battle Royale per PlayStation 4 e PS4 Pro è prevista per fine maggio, è probabile dunque che i tempi di partenza per la Beta Chiusa non siano troppo lunghi, in ogni caso restiamo in attesa di comunicazioni precise da parte del team di sviluppo.

Recentemente, Daybreak Game Company ha annunciato una serie di licenziamenti a cavallo del lancio della H1Z1 Pro League, il successo del gioco sarà probabilmente fondamentale per l'assetto futuro della compagnia.