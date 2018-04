H1Z1 per PS4: Open Beta al via il 24 maggio, aperte le registrazioni

Daybreak Games ha rilasciato nuove informazioni sulle versioni di H1Z1 previste per il mondo console. Il battle royale free to play arriverà su PS4, ma non si conosce ancora la data d'uscita: una closed beta è prevista per il 22 maggio, e per parteciparvi dovrete effettuare l'accesso al sito ufficiale del gioco. Le registrazioni sono già aperte.

La versione per PS4 di H1Z1 risulta piuttosto diversa rispetto a quella PC, avendo subito diversi aggiustamenti volti a rendere l'esperienza di gioco più fluida. Li trovate tutti in questo articolo, e spaziano da un nuovo sistema di progressione per le armi ad una user interface migliorata e semplificata, dal maggior numero di approvvigionamenti aerei ad un sistema di loot più consistente, passando poi per una scelta drastica come quella di rimuovere l'inventario, volta a favorire il nuovo setup dei controlli.

Questi cambiamenti rendono l'H1Z1 in versione PS4 molto più frenetico della controparte PC, cosa che ha portato il team a rivedere i controlli, per renderli più fluidi ma soprattutto per permettere ai giocatori di stare al passo con l'azione a schermo.

Nonostante il titolo sia free to play, è possibile preordinarlo per avere accesso ad una serie di skin; inoltre girerà a 60 fps su PS4 Pro, mentre sulla versione standard della console probabilmente andrà a 30 fps.