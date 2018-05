H1Z1 Battle Royale: oltre 1.5 milioni di giocatori in 24 ore per l'open beta su PS4

L'open beta di H1Z1 Battle Royale è disponibile da due soli giorni ma sembra proprio che sia stata accolta con favore dal pubblico: Daybreak Game Company ha infatti annunciato che nel giro delle prime 24 ore più di 1.5 milioni di utenti hanno scaricato il gioco su Playstation 4.

Già nella giornata di ieri la software house aveva parlato di un picco di oltre 200.000 giocatori connessi in contemporanea sulla console di Sony e di una media di 6.400 giocatori su PC, dati che dimostrano un grande interesse dell'utenza di Playstation 4 nei confronti del Battle Royale di Daybreak Game Company.

Se anche voi volete provare H1Z1 Battle Royale, vi basta andare sul Playstation Store e scaricare gratuitamente il client dell'open beta. Per giocare in questa fase non è necessario essere abbonati al Playstation Plus, dunque l'accesso è aperto a tutti. Ricordiamo che recentemente gli sviluppatori hanno rinviato la closed beta su PS4 a data da destinarsi, il team vuole infatti prendersi tutto il tempo necessario per rifinire e migliorare i vari aspetti della produzione in base al feedback dei giocatori.

Se non avete familiarità con il genere, sulle pagine di Everyeye potete consultare l'apposita guida che include consigli utili e suggerimenti per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza.