H1Z1 Battle Royale PS4 Open Beta: consigli utili e suggerimenti per vincere le partite

L'Open Beta di H1Z1 Battle Royale è disponibile per tutti gli utenti PS4, permettendo anche ai possessori della console Sony di provare il gioco con mano. In questa mini-guida vi forniremo 10 pratici consigli per sopravvivere nelle partite, in modo da incrementare le vostre probabilità di vittoria.

Trattandosi di uno dei primi esponenti del genere, H1Z1 Battle Royale propone i classici deathmatch in stile "last man standing": un centinaio giocatori si paracadutano su un grande campo di battaglia, dandosi la caccia fino a quando non ne sarà rimasto solo uno. Un gas tossico inizierà a diffondersi sulla mappa poco dopo l'atterraggio, costringendo i partecipanti a convergere verso un'area sempre più piccola. Nel frattempo le armi di livello superiore precipiteranno sul terreno di gioco, incoraggiando gli utenti a raccoglierle per migliorare la propria dotazione.

Per vincere la partita, naturalmente, dovrete essere l'ultimo giocatore a rimanere in vita. Ecco 5 consigli basilari per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza:

Prima di tuffarvi nella modalità Battle Royale prendete confidenza con la mira e il comportamento delle armi, facendo un pò di pratica nel Combat Training.

Trovare un'arma dovrebbe essere il vostro primo obiettivo dopo aver messo i piedi per terra. Ma ricordate: nella partita ci sono altri 99 giocatori, quindi guardatevi bene attorno.

Padroneggiate la ruota delle armi: potete trasportare fino a due armi fin dall'inizio, ma gli zaini di livello 1 e 2 vi permetteranno di sbloccare un terzo e un quarto slot per le bocche da fuoco.

Fate attenzione agli aerei che volano sopra di voi: le casse militari che cadono dal cielo possono garantirvi armi più potenti e un equipaggiamento migliore.

Usate la mini-mappa e la bussola per localizzare un veicolo: incrociatori della polizia, jeep, camion e fuoristrada rendono più facile la raccolta delle casse militari, oltre a offrire il percorso più veloce verso le zone che non sono minacciate dal gas tossico.

Ed ecco 5 suggerimenti avanzati per padroneggiare il campo di battaglia e vincere le partite:

Volete ingaggiare uno scontro? Se non vedete l'ora di trovare la prossima vittima salite su un incrociatore della polizia, premete il tasto destro del D-pad per accendere le sirene e dirigetevi verso un airdrop.

Vi sentite esposti mentre aprite una cassa militare? Allora lasciate cadere una bomba fumogena per creare una copertura disorientando gli avversari.

Le Molotov sono un elemento chiave per sopravvivere. Se usate con la giusta strategia, possono costringere gli altri giocatori a uscire dalla copertura, rendendoli dei bersagli facili.

Non fatevi avvistare dagli avversari. Forse può tentarvi l'idea di correre lungo la cima della collina per avere una vista imponente della zona, ma in questo modo potreste farvi notare da tutti i nemici nei dintorni.

Muovetevi in modo che la vostra testa rimanga sotto la cresta della collina: avrete ancora una buona visuale, impedendo al tempo stesso di farvi individuare.

Ricordatevi di potenziare la vostra armatura: i caschi standard e le armature di fortuna sono sparsi per tutta la mappa, ma i caschi tattici più resistenti e le armature laminate si possono trovare solo negli airdrop e nelle casse militari.

Ricordiamo che l'Open Beta di H1Z1 Battle Royale per PS4 permetterà di provare senza limitazioni le modalità Combat Training, Solos, Duos e Fives, con la possibilità di consultare lo store in-game per l'acquisto di skin e altri oggetti estetici opzionali.