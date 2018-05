H1Z1 Battle Royale: al via oggi l'Open Beta su PlayStation 4

Parte oggi, martedì 22 maggio, l'Open Beta di H1Z1 Battle Royale per PlayStation 4: il client è ora disponibile per il download gratuito dal PlayStation Store, i server apriranno invece alle 18:00, ora italiana.

Il client di H1Z1 Battle Royale pesa 9.37 GB (al netto di eventuali aggiornamenti) e sarà disponibile in varie lingue tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese, ma non in italiano, almeno per il momento. L'Open Beta permetterà di provare senza limitazioni di alcun tipo le modalità Combat Training, Solos, Duos e Fives, lo store in-game permetterà di acquistare skin e altri oggetti estetici opzionali e non necessari ai fini del gioco.

H1Z1 Battle Royale per PS4 non supporta Cross-Save e Cross-Play con la versione PC, inoltre non sarà possibile giocare utilizzando mouse e tastiera, accessori che potranno comunque essere usati per scrivere messaggi in chat. Infine, gli sviluppatori fanno sapere che per partecipare alla fase di test non sarà necessario possedere un abbonamento a PlayStation Plus.

Daybreak non ha comunicato una data ultima per la fine dei test, è probabile quindi che l'Open Beta di H1Z1 Battle Royale per PlayStation 4 possa durare per qualche settimana, con l'obiettivo di ottenere il maggior numero di feedback e ottimizzare l'infrastruttura in vista del lancio ufficiale.