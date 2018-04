H1Z1: Daybreak annuncia licenziamenti di massa, dopo l'inizio della Pro League

Daybreak, il team responsabile di H1Z1, ha rilasciato una dichiarazione alle agenzie di stampa riguardante un episodio decisamente delicato: il licenziamento di massa di molti dipendenti della compagnia.

L'annuncio è arrivato ieri, meno di una settimana dal debutto, a Las Vegas della H1Z1 Pro League, durante il weekend del 21-22 aprile.

Ecco il contenuto della dichiarazione: "Daybreak conferma che stiamo riallineare la nostra forza lavoro per posizionare meglio la nostra azienda per il futuro. Per questo motivo, abbiamo dovuto prendere una decisione estremamente difficile e licenziare alcuni dipendenti in diversi rami dello studio. Stiamo facendo tutto il possibile per prenderci cura di ciascun individuo interessato fornendo loro un'adeguata assistenza. Daybreak rimane focalizzato sulla pubblicazione e lo sviluppo di giochi online su larga scala e continuerà a lavorare per lungo tempo sui giochi e franchise esistenti".

Sebbene il numero esatto di dipendenti allontanati non sia noto al momento, sembra che il licenziamento abbia colpito diversi reparti, inclusi i membri chiave del team di sviluppo di H1Z1. Tra i nomi più importanti che hanno lasciato la compagnia c'è quello di Laura Naviaux Sturr, Chief Publishing Officer di Daybreak ed ex Vice Presidente Senior.

Stranamente, l'improvviso stravolgimento della compagnia si è verificato durante un periodo di cambiamento molto positivo per Daybreak, dal momento che H1Z1 è diventato free-to-play ed è stato persino annunciato per Playstation 4.

Inoltre, l'evento inaugurale della Pro League ha visto sul palco grandi stelle come l'attrice Michelle Rodriguez, il canale Fox Sports One, la conduttrice Kristine Healy, e l'ex giocatore della NFL Tony Gonzalez. Il licenziamento di massa potrebbe purtroppo influire negativamente sulla credibilità di Daybreak di gestire correttamente una lega esport e di avere un appeal su giocatori e fan, magari tentati da altri titoli più appetibili come Fortnite e PUBG, i fenomeni mondiali del momento.