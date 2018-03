H1Z1 diventa un titolo free-to-play e dà il benvenuto a una lega eSport

A pochissimi giorni di distanza dall'uscita dall'e dal lancio ufficiale su Steam,ha annunciato che a partire da oggisarà un titolo free-to-play.

Ciò significa che è possibile procedere al download in via del tutto gratuita a questo indirizzo. Per l'occasione, verranno lanciati nel negozio di gioco i pacchetti Battle Royale Bronzo, Argento e Oro che potranno essere ottenuti tramite microtransazioni. Coloro che hanno acquistato il gioco in passato riceveranno un Pacchetto di Apprezzamento, contenente felpe, t-shirt, motivi per la mimetica, 10 forzieri e 10.000 Skull.

Il passaggio al free-to-play fa parte di una strategia più ampia attuata dagli sviluppatori, che hanno tutta l'intenzione di ritagliarsi una fetta di mercato in un genere attualmente dominato da giganti come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds. H1Z1, in ogni caso, cerca di differenziarsi da questi grazie alla presenza della modalità Auto Royale, una variante su quattro ruote della più classica Battle Royale.

Quest'anno, inoltre, verrà lanciata anche una lega eSport, l'H1Z1 Pro League, che prenderà il via il 21 aprile. Le partite si svolgeranno ai Caesars Entertainment Studios di Las Vegas e potranno contare sulla partecipazione di alcuni dei nomi più famosi del panorama competitivo, tra cui: Counter Logic Gaming, Team Solo Mid, Cloud 9, Epsilon e Luminosity.