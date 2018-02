H1Z1 esce finalmente dall'Early Access, il team introduce la modalità Auto-Royale

Il team Daybreak Games, responsabile di H1Z1, sta cercando di recuperare l'utenza che ora gioca a PUBG e Fortnite rilasciando finalmente il gioco completo e introducendo un nuovo concetto di battle royale.

Il team dietro H1Z1 ha lanciato la modalità Battle Royale del proprio titolo in accesso anticipato su Steam ancora all'inizio del 2015 e da allora è riuscita a guadagnarsi un gran seguito negli anni seguenti. A causa della mancanza di aggiornamenti e dell'improvvisa competizione scatenatasi nel mercato (leggasi PUBG), ha perso il 90% dell'utenza che era riuscito a raccogliere.

Da oggi il titolo è ufficialmente uscito dall'Early Access ed è disponibile per circa 19,99 € su Steam, e insieme alle modalità già disponibili, hanno pensato bene di introdurre la modalità Auto-Royale. I giocatori entrano in gioco all'interno di un veicolo e sono obbligati a girovagare e cercare di colpire i loro avversari. La particolarità, ovviamente, è che non è possibile scendere dall'auto. Invece, i combattenti si sporgono fuori dalla macchina e sparano agli avversari; questi possono essere controllati dall'I.A. o direttamente dai giocatori.

Daybreak ha consentito a un gruppo di streamer di accedere in anteprima alla nuova modalità e pare divertente. Inoltre il team di sviluppo, in concomitanza con il debutto ufficiale del titolo, ha presentato i piani per la prima stagione competitiva che, però, servirà principalmente per calibrare l'esperienza di gioco e raccogliere dati sulle performance generali di giocatori ed ecosistema.

Daybreak comunque ci crede, tanto da aver piani per la H1Z1 Pro League del 2018.