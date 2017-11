Ha speso 13.000 dollari in microtransazioni: un ragazzo racconta la sua storia

Kotaku ha pubblicato la testimonianza di un giovane diciannovenne (conosciuto come Kensgold) che ha speso oltrein microtransazioni, riconoscendosi come un malato di gioco. Il ragazzo ha scritto una lettera aperta ae alle compagnie che abusano, magari senza rendersene conto, di questo modello di business.

Nella sua lunghissima lettera l'autore parla apertamente della sua storia: "Sono un diciannovenne come tanti ma sono dipendente dal gioco d'azzardo", il ragazzo ha fornito i suoi estratti conti a Kotaku, i quali confermano le altissime spese sostenute negli ultimi anni, ben 13.500 dollari in microtransazioni per Counter-Strike Global Offensive, Smite e Lo Hobbit I Re della Terra di Mezzo.

Kensgold è consapevole di avere un problema e per questo ha voluto sensibilizzare altri lettori e gli addetto ai lavori. La sua dipendenza è iniziata molto presto, quando ha speso i primi trenta dollari su Clash of Clans all'età di 13 anni. Con il passare del tempo, la sua ludopatia è aumentata ed ha finito per spendere quasi il doppio del suo stipendio in microtransazioni e acquisti in-app, una volta scoperto dai giocatori la situazione non è migliorata poichè il ragazzo ha iniziato a mentire e a compiere azioni poco lecite per procurarsi il denaro necessario agli acquisti.

Il giovane ha acquistato oltre 300 skin di Smite, sentendosi poi in colpa, ed è finito in alcuni giri legati al gioco d'azzardo di Counter-Stike Global Offensive, arrivato a questo punto ha deciso di farsi aiutare da uno psicologo per curare la sua dipendenza. Con questa testimonianza, l'autore spera di smuovere le conoscenze dei giovanissimi e dei creativi, invitando i primi a non cadere intentazione e i secondi a riconsiderare i propri modelli di business.